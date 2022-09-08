Zirveyi ıskaladık

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu son maçında İspanya'ya 72-69 kaybederek grubu 2. sırada tamamladı. İlk periyotta ay-yıldızlı takım Cedi ve Alperen, İspanya da Willy Hernangomez ve Brizuela ile sayı buldu. A Milli Takım, periyodu 18-17 önde bitirdi. Ay-yıldızlı takım savunmada sorun yaşadığı ve ribaund almakta zorlandığı ilk yarıyı 38-34 geride kapattı.

İKİNCİ YARI NEFESLERİ KESTİ

İkinci yarıda İspanya son dakikaya 69-65 önde girdi. Ay-yıldızlılar bitime 48 saniye kala skoru 69-68 yaptı. A Milli Takım bitime 22.6 saniye kala yaptığı hücumda top kaybı yaşadı ve İspanya serbest atıştan kaydettiği sayılarla bitime 17.7 saniye kala farkı 3 sayıya (68-71) çıkardı. Kalan sürede A Milli Takım'ın dönüş yapmasına izin vermeyen İspanya, salondan 72-69 galip ayrıldı.