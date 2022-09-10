Ege’de bugün nefes kesecek maçlar var

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup ile 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Ege ekipleri cumartesi mesaisinde birbirinden zorlu 90 dakikalara çıkacak. 2. Lig Beyaz Grup'ta saat 16.30'da Somaspor, Sivas Belediyespor'u Soma Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Maçı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Nazilli Belediyespor ise aynı saatte Burak Olgar'ın yöneteceği maçta Nazilli İlçe Stadı'nda Çorum FK'yı ağırlayacak. 2. Lig Kırmızı Grup'ta henüz puanı olmayan Uşakspor, saat 17.00'de başlayacak maçta Etimesgut Bld'ye konuk olacak. Atatürk Stadı'ndaki maçı hakem Yücel Büyük yönetecek.

MAÇLAR NEFES KESECEK

2. Lig Kırmızı Grup'ta tek galibiyeti bulunan Balıkesirspor da bugün saat 19.00'da Karacabey Bld ile deplasmanda karşılaşacak. Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi İlker Yasin Avcı yönetecek. 19.00'daki diğer karşılaşmada Fethiye, gurbette İskenderun ile oynayacak ve Yeni Hatay Stadı'ndaki maçı Selim Özen yönetecek. 3. Lig 3. Grup ekibi Akhisarspor ise 16.30'da deplasmanda Bursa Yıldırım'a konuk olacak.