Süper Lig’de yabancı yağmuru

Süper Lig kulüpleri, birinci transfer ve tescil döneminde 243 oyuncu transfer ederken bu oyuncuların 137'sini yabancı uyruklu isimler oluşturdu. Sadece Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için kiralıktan dönen veya kadrosunda bulunan futbolcularla yola devam ederken diğer 18 takımın sözleşme imzaladığı yabancı oyuncular 55 ülkenin pasaportunu taşıdı.

Futbolda 17 Haziran'da başlayıp önceki gece yarısı sona eren yaz transfer dönemini en hareketli geçiren kulüp, 22 futbolcu alan Adana Demirspor oldu. Akdeniz temsilcisini 21 oyuncuyla MKE Ankaragücü ve 19 futbolcuyla Bitexen Giresunspor izledi. Transfer yasağı bulunan Kayserispor haricinde en az transferi ise 7 futbolcuyla Antalya yaptı. Bu kulüpleri 8'er transferle İstanbulspor ve Sivasspor takip etti.

Spor Toto Süper Lig takımları arasında en fazla yabancı oyuncuyu 12'şer isimle Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü gerçekleştirdi. En az yabancı oyuncuyu ise 3 kişiyle Fraport TAV Antalyaspor aldı. Özellikle 4 büyükler diye adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor yaptıkları transferler ile dikkat çekti. Dört büyükler arasında Galatasaray 11, Fenerbahçe 9, Beşiktaş ve Trabzon ise 7'şer yabancı ile transfer sürecini bitirdi.

EN PAHALILAR GEDSON, TORREİRA VE YUSUF

2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcuları, Lucas Torreira (Galatasaray), Yusuf Demir (Galatasaray) ve Gedson Fernandes (Beşiktaş) oldu. Galatasaray, Torreira için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Yusuf Demir'i de 6 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı. Beşiktaş ise geride kalan sezonun devre arasında sözleşmesi 1 Temmuz'dan itibaren devreye giren Gedson Fernandes için Portekiz Kulübüne 6 milyon Euro'luk ödeme yapacak.

PREMİER LİG İLK SIRADA

SÖZLEŞME imzalanan futbolcular, 37 farklı ülkeden geldi. Bu ülkeler arasında en fazla transfer 19 futbolcuyla İngiltere liglerinden yapıldı. Bu ülkeyi 13 transferle Fransa, 11 transferle Yunanistan izledi. Sıralama şöyle: Hollanda 10, Portekiz, İtalya 8, Almanya, Rusya 7, İspanya 6, Polonya 4, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan 3, ABD, BAE, Bosna Hersek, Gürcistan, Hırvatistan, İsviçre, Romanya, Sırbistan 2, Arjantin, Çekya, Çin, Fas, Danimarka, İsrail, Kamerun, Kolombiya, Kongo, Kosova, Lüksemburg, Macaristan, Ukrayna, Uruguay.

TRANSFERLERİN YAŞ ORTALAMASI 26

SÜPER Lig kulüplerinin yaz döneminde yaptığı 243 transferin yaş ortalaması 26,11. Transfer yapan takımlar arasında en genç yaş ortalaması yakalayan takım Alanya (24,38), en yüksek yaş ortalamasına sahip ekip ise (28,42) Antalya oldu. Transferlerde en yaşlı futbolcu 37 yaşındaki Serkan Kırıntılı oldu. HangiKredi Ümraniyespor'un Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Serkan, 37 yıl 6 ay 25 gün ile en tecrübeli oyuncu olarak dikkat çekti. Bu yaz yapılan en genç transfer ise İstanbulspor'un Trabzonspor'dan transfer ettiği Enver Sarıalioğlu (18 yıl 2 ay 14 gün) olarak kayıtlara geçti.