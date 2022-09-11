Akhisar’da şok gelişme

Geçen sezon 2. Lig'e veda eden ve 14 sezon sonra 3. Lig'e gerileyen Akhisarspor'da şok bir gelişme yaşandı. Yeşil-siyahlı kulübe 2020- 2021'de Bucaspor 1928'den transfer olan 23 yaşındaki Serkan Sefil, sosyal medyasından yayınladığı mesajla futbol hayatını noktaladığını açıkladı. Edinilen bilgiye göre Serkan, yeşil-siyahlı yönetimden transferine izin verilmesi için izin istediği öğrenildi. Yönetimin futbolcudan ilk olarak 300 bin TL bonservisi getirmesini istediği ardından da rakamı yükselterek 500 bin TL istediği öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ

Serkan Sefil'in belirlenen miktarı kulübe getirmesinin ardından yönetimin bu kez rakamı 750 bin liraya yükselttiği kaydedildi. Serkan, yine bonservisinin yükseltilmesi üzerine yıkıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Serkan, "Gönül isterdi ki bu hikayenin sonu böyle bitmesin. Biliyorum ki bugünden itibaren hayatımda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ben bu raddeye gelene kadar yaşadıklarımı anlamaya çalışan herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

■ KENAN MOLLA