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Denizlispor gurbette yok

Denizli, öne geçtiği maçta Sakarya’ya mağlup oldu. Kötü gidişatı durduramadı

11.9.2022

Denizlispor gurbette yok
Spor Toto Birinci Lig'de sezona kötü başlayan Altaş Denizlispor, deplasmanda Sakaryaspor'a öne geçtiği maçta teslim oldu: 2-1. 21. dakikada Isaac Donkor'un hatası neticesinde kaleci ile karşı karşıya kalan Ulrich Kevin Selom Mayi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 34'te Woolery'in ortasına Hurşit Taşçı'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 53'te Nalepa'nın uzun pasında topla buluşan Kasongo düzgün bir vuruşla takımına eşitlik golünü getirdi: 1-1. 71'de Woolery'nin ceza sahası içine açtığı ortada Kabongo Kasongo'nun indirdiği topta, Ozan Sol'un vuruşunu kaleci Abdulkadir Sünger çeldi. Meşin yuvarlak önünde kalan Kasongo topu boş kaleye gönderdi: 2-1. Karşılaşma 2-1 sona erdi.
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