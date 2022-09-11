Denizlispor gurbette yok

Spor Toto Birinci Lig'de sezona kötü başlayan Altaş Denizlispor, deplasmanda Sakaryaspor'a öne geçtiği maçta teslim oldu: 2-1. 21. dakikada Isaac Donkor'un hatası neticesinde kaleci ile karşı karşıya kalan Ulrich Kevin Selom Mayi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 34'te Woolery'in ortasına Hurşit Taşçı'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 53'te Nalepa'nın uzun pasında topla buluşan Kasongo düzgün bir vuruşla takımına eşitlik golünü getirdi: 1-1. 71'de Woolery'nin ceza sahası içine açtığı ortada Kabongo Kasongo'nun indirdiği topta, Ozan Sol'un vuruşunu kaleci Abdulkadir Sünger çeldi. Meşin yuvarlak önünde kalan Kasongo topu boş kaleye gönderdi: 2-1. Karşılaşma 2-1 sona erdi.

DİĞER