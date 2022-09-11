Kar eden tek kulüp Fenerbahce

Transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Şampiyon adayları arasında yer alan ekipler içinde ise Fenerbahçe, kar elde eden tek kulüp olarak dikkat çekti. Özellikle Kim Min-Jae'nin ayrılışı ile eli rahatlayan Fenerbahçe, yeni transferler için harcama yapmaktan da çekinmedi.

Güney Koreli savunmacısını 18 milyon Euro'ya Napoli'ye satan sarılacivertliler diğer oyuncularla beraber 29.2 milyon Euro'luk gelir elde etti. 12 yeni takviye yapan İstanbul temsilcisinin transfere harcadığı rakam 24.05 milyon Euro oldu. Min Jae'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin satışından en çok para kazandığı oyuncu 4.5 milyon Euro'ya Hull City'ye giden Allahyar oldu. Sarı-lacivertliler, buna karşılık Luan Peres için 5.23 milyon Euro, Joao Pedro için de 4.67 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

4 BÜYÜKLER 89.6 MİLYON EURO ÖDEDİ

Yaz transfer döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon toplam 49 futbolcu alırken bu kulüpler toplamda 89.6 milyon Euro bonservis bedeli harcadı. Trabzon, Beşiktaş ve F.Bahçe 12'şer futbolcu alırken Galatasaray 13 transer yaptı. Galatasaray, en çok değişime uğrayan takım olurken yeni sezon transferleri için 27.69 milyon Euro bonservis bedeli harcadı, gelir ise 12.9 milyon Euro'da kaldı. Transfere 18.8 milyon Euro harcayan Trabzonspor, elden çıkarttığı oyunculardan 19.3 milyon Euro kazanarak artıya geçti. 3 futbolcusunu toplam 10 milyon Euro'ya satan Beşiktaş, 12 yeni transfer için ise 14.25 milyon Euro harcadı.