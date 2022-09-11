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Haberler Spor Merkezefendi harika

Merkezefendi harika

İzmir’de Manisa BŞB’yi 78-73 mağlup eden Denizli ekibi, Karşıyaka önünde kazanıp rakiplerine büyük gözdağı verdi

11.9.2022

Merkezefendi harika

Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sezonuna yepyeni bir kadroyla hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sezon öncesi rakiplerine gözdağı veriyor. İlk devrelerini üstün kapattığı maçlarda Tofaş'a 81-71 ve Beşiktaş'a 84-61 mağlup olan yeşil-siyahlılar, Sigortam. net'e 74-64, Manisa BŞB'ye 78-73 üstünlük kurdu, 5. hazırlık maçında güçlü rakibi Pınar Karşıyaka'yı 91-90 yenerek gövde gösterisi yaptı. Karşılaşmanın ilk periyodunu 27-25 Merkezefendi, devreyi 52-49, üçüncü periyodu da 74-69 Pınar Karşıyaka önde bitirdi. Merkezefendi, bitime 11 saniye kala Nicolas Rogkavopoulos'un üçlüğü ile 91-90 kazanmayı bildi. Denizli ekibi, 15-17 Eylül arasında Ege Cup'ta Petkimspor, Manisa BŞB, Rodos ile karşılaşacak.

YABANCILAR COŞTU
KSK karşısında Merkezefendi'yi yabancıları sırtladı. Max Heidegger 18 sayı, 3 ribaund, 6 asist, Chao Brown 15 sayı, 3 ribaund, 1 asist, Nicolas Rogkavopoulos 15 sayı, 7 ribaund, 1 asist, Andrew Harrison 14 sayı, 4 ribaund, 2 asist, Tomasz Gielo 8 sayı, 2 ribaundla oynarken, Türk oyunculardan Doğan Şenli'den 8 sayı, 2 ribaund, Altan Erol'dan 6 sayı, 2 ribaund, 3 asist, Ayberk Olmaz'dan 4 sayı, 4 ribaund, 2 asist, Arca Tülüoğlu'ndan 3 sayı, 5 asistlik katkı geldi.

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