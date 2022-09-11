Merkezefendi harika

Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sezonuna yepyeni bir kadroyla hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sezon öncesi rakiplerine gözdağı veriyor. İlk devrelerini üstün kapattığı maçlarda Tofaş'a 81-71 ve Beşiktaş'a 84-61 mağlup olan yeşil-siyahlılar, Sigortam. net'e 74-64, Manisa BŞB'ye 78-73 üstünlük kurdu, 5. hazırlık maçında güçlü rakibi Pınar Karşıyaka'yı 91-90 yenerek gövde gösterisi yaptı. Karşılaşmanın ilk periyodunu 27-25 Merkezefendi, devreyi 52-49, üçüncü periyodu da 74-69 Pınar Karşıyaka önde bitirdi. Merkezefendi, bitime 11 saniye kala Nicolas Rogkavopoulos'un üçlüğü ile 91-90 kazanmayı bildi. Denizli ekibi, 15-17 Eylül arasında Ege Cup'ta Petkimspor, Manisa BŞB, Rodos ile karşılaşacak.

YABANCILAR COŞTU

KSK karşısında Merkezefendi'yi yabancıları sırtladı. Max Heidegger 18 sayı, 3 ribaund, 6 asist, Chao Brown 15 sayı, 3 ribaund, 1 asist, Nicolas Rogkavopoulos 15 sayı, 7 ribaund, 1 asist, Andrew Harrison 14 sayı, 4 ribaund, 2 asist, Tomasz Gielo 8 sayı, 2 ribaundla oynarken, Türk oyunculardan Doğan Şenli'den 8 sayı, 2 ribaund, Altan Erol'dan 6 sayı, 2 ribaund, 3 asist, Ayberk Olmaz'dan 4 sayı, 4 ribaund, 2 asist, Arca Tülüoğlu'ndan 3 sayı, 5 asistlik katkı geldi.