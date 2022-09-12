Arda Turan futbolu bıraktı!

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Arda Turan, futbolu bırakma kararını eşi Aslıhan Doğan'ın YouTube hesabından yayınladığı video ile duyurdu. Efsane futbolcu, "Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti. Tüm yolculuğum boyunca elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım. Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek..." ifadelerini kullandı..

HANGİ TAKIMLARA FORMA GİYDİ?

Galatasaray altyapısından profesyonel olan Arda Turan, sırasıyla Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona, Başakşehir ve Galatasaray formalarını giymişti.