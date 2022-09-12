Altay hayata döndü

Spor Toto Birinci Lig'de lider Bodrumspor, deplasmanda Altay'a yenilerek ilk mağlubiyetini aldı: 2-0. 34. dakikada orta alandan gelişen Bodrumspor atağında savunma arkasına atılan topla kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Ozan Evrim Özenç'in yüzüne çarptı. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

40'da sol kanattan yüklenen Altay'da, Eren Erdoğan'ın pasıyla kale önünde topla buluşan Marco Paixao, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-0. 74'te serbest vuruş kullanan Altay'da kale önünde topa ters bir kafa vuruşu yapan Cenk Şen, topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

CEYHUN YARARLANAMADI

79'da sağ kanattan gelişen Altay atağında Tolga Ünlü'nün kale önünde çevirdiği top defanstan sekti. Boşta kalan topa gelişine vuran Ceyhun Gülselam'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan yerden auta çıktı. Maç 2-0 Altay üstünlüğüyle sona erdi.

ZİNCİRİ KIRDI

Geçen sezonun son üç maçı ve bu sezonun ise geride kalan 4 haftasında galibiyet yüzü göremeyen Altay, lider Bodrumspor karşısında zinciri kırdı. Bu süreçte geçen sezon Giresunspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa'ya diş geçiremeyen İzmir temsilcisi, 4 haftalık süreçte ise Samsunspor, Pendikspor, Keçiörengücü'ne mağlup olurken, Adanaspor ile berabere kalmıştı. Siyah-beyazlılar, ayrıca Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 7 maç sonra kazandı. Son olarak sahasında geçen sezon Yeni Malatyaspor'u yenen İzmir ekibi daha sonra Antalyaspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Samsunspor ve Keçiörengücü'ne yenildi. Başakşehir ile Giresunspor'la ise berabere kaldı.

TRİBÜNLERDE BÜYÜK COŞKU

İZMİR ekibinin Bodrumspor'u ağırladığı maçta Altay taraftarı tribünleri boş bırakmadı. Takımlarını desteklemek için stada gelen taraftarlar tribünleri siyahbeyaza çevirdi. Maç başlamadan desteğe başlayan Altay taraftarı, maç öncesi takımı tribünlere çağırdı, maç boyunca da desteğini sürdürdü.

KALOGLU'NDAN KADROYA AYAR

ALTAY'IN Ege derbisinde lig lideri Bodrumspor'u konuk ettiği mücadelede teknik direktör Sinan Kaloğlu kadroda tek değişiklik yaptı. Kaloğlu, sakatlığı sebebiyle geçen hafta oynanan Adanaspor mücadelesinde forma giyemeyen ancak bu hafta sakatlığını atlatan orta saha Zeki'yi ilk 11'e monte etti. İdeal ilk 11'ini sahaya süren genç teknik adam savunmada İbrahim- Björkander, orta alanda Ceyhun- Zeki, ilerde ise Paixao'ya görev verdi.