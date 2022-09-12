Efeler 09 FK çarpıldı

EFELER 09 FK, 3. Lig 3. Grup'ta ikinci haftada evinde Kepez Belediyespor'a çarpıldı: 0-1. 32. dakika çalımlarla rakiplerini ekarte eden Umut'un ceza sahası dışından vuruşu az farkla auta çıktı. 39'da Umut'un ceza saha içine yaptığı ortada Süleyman topuk pası ile topu Serdar ile buluşturdu. Serdar'ın vuruşu kale direğini sıyırarak auta gitti. 42'de Gökhan'ın sağ kanattan orta şut karışımı vuruşunu kaleci İsmail güçlükle çeldi, ilk devre golsüz sona erdi.

50'de serbest vuruşta Emrah'ın ortasına iyi yükselen Mahmut'un kafa vuruşu direğin yanından dışarı çıktı. 54'te Berat'ın ortasına yükselen Enes'in kafa vuruşu kaleci Emirhan'ın kucağında kaldı. 71'de Serdar'ın ortasına yükselen Süleyman'ın kafa vuruşu direğin yanında auta gitti. 80'de Furkan Cinkaya ceza alanında rakip defans oyuncusunun müdahalesi ile yerde kalırken hakem Talha Öztürk oyunu devam ettirdi. Efeler penaltı itirazında bulundu. 86'da Abdurahman'ın pasında topla buluşan Mehmet Kaan düzgün vurdu, skoru belirledi: 0-1.

KUPA COSKUSU

BÖLGESEL Amatör Lig'de geçen sezon şampiyon olan Efeler 09 FK, maç öncesinde kupasını aldı. Kupayı Türkiye Futbol Federasyonu İzmir Bölge Müdürü Hamdi Kutval verdi. Kupayı kaldıran yeşil-beyazlı yöneticiler ve oyuncular şampiyonluk kupasıyla tribünleri selamladı. Sıcak havaya rağmen 3 bin taraftar takımlarına destek verdi.

■ KAZIM YÖRÜKCE