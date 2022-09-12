İzmir Maratonu’na rekor katılım

İZMİR'İN kurtuluşunun 100. yılı onuruna İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Rekor katılımla üç bin kişinin start aldığı yarışı erkeklerde İstanbul BBSK'dan Sezgin Ataç, kadınlarda Bursa BŞB'den Sümeyye Erol kazandı. Genel klasmanda erkeklerde Kenyalı Sang Bernad Charıuyot ikinci, Etiyopya'dan Fetene Alemu Regasa üçüncü oldu. Kadınlarda Kasımpaşa Kulübü'nden Sabriye Güzelyurt ikinci, Mardin Belediyesi'nden Fatma Arık ise üçüncü olarak koşuyu tamamladı. Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulan yarı maratonda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında dereceye girenlere kupa ve ödüller verildi.

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