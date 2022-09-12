Menemen pes etmedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 2-1 yenen Menemen Futbol Kulübü, pes etmedi, geçen hafta aldığı Ankaraspor mağlubiyetini unutturdu. Güney ekibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan sarılacivertliler, Ferhat ve Ali Özgür'ün attığı gollerle galibiyete uzandı. Şampiyonluktaki iddiasını ortaya koyan İzmir ekibi, iç sahada 2'de 2 yaptı. Teknik direktör Özden Töraydın önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Amaçlarının seri yakalamak olduğunu belirten Töraydın, "Takımımı kutluyorum. İyi bir mücadele sonucu kazandık. İlk yarıyı mağlup bitirdik ve geriden geldik. Ancak ikinci devrede inanmış bir takım vardı. 3 puanı çok istedik ve istediğimizi de aldık" dedi.

ALİ ÖZGÜN ALKIŞ ALDI

SARI-LACİVERTLİLERİN 32 yaşındaki tecrübeli golcüsü Ali Özgün, Akdeniz ekibi karşısında galibiyeti getiren golü atarken, performansıyla alkış aldı. Geride kalan üç maçta rakip ağları 2 kez sarsan gurbetçi golcü, 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak Bayburt maçında da takımının en önemli gol silahı olacak