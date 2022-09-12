Razgatlıoğlu birinci oldu

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK'in yedinci durağı olan Fransa'da zafere ulaştı. Superpole yarışını kazanarak hafta sonunun ikinci yarışına ilk cepten başlayan Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçerek, 8. galibiyetini elde etti ve toplamda 18'inci kez podyuma çıktı. 21 turluk yarışa ilk sırada başlayan Toprak Razgatlıoğlu, Axel Bassani ve Ruben Rinaldi'yle zirve mücadelesi yaşadı. Yarışı Rinaldi ikinci sırada bitirirken, üçüncü Bassani oldu. Genel klasmanda 302 puanla ikinci sırada yer alan Toprak, 332 puanla lider olan Alvaro Bautista'yla farkı da 30 puana düşürdü.

DİĞER