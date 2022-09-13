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aSpor'da kupa şöleni başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turunda Akhisarspor Biga ile 15.45’te deplasmanda oynuyor, 4 maça daha var

13.9.2022

aSpor’da kupa şöleni başlıyor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonu, 1. eleme turu bugün resmen başlıyor. A Spor'un canlı olarak yayımlayacağı müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kupa heyacanı bugün 5 maça sahne olacak. 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ege ekibi Akhisarspor, bugün Bigaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çanakkale Biga İlyas Bayram Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.45'te başlayacak.

1. Eleme Turu Ege derbilerine de sahne olacak. Yarın oynanacak olan Turgutluspor- Kuşadasıspor, Bergama Belediyespor-Karşıyaka maçları büyük bir heyecana sahne olacak. Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden taraflar adını direkt üst tura yazdıracak. 1. Eleme Turu'nda hafta içinde 26 karşılaşma oynanacak.

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