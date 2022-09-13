Gururumuz Bengisu yurda döndü

İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakika ile geçen ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, şimdi de ABD'deki en zorlu parkurlardan Catalina Kanalı'nı 11 saat 59 dakika da yüzerek tamamladı. Yurda dönen Avcı, "7 okyanus parkurlarını tamamlamak istiyorum. Bunlardan 2 parkuru tamamladım, 5 parkur daha var" dedi.

YAKINLARI KARŞILADI

Açık Su Milli Takımı'nda birçok uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil edip dereceler elde eden 26 yaşındaki Bengisu Avcı, Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakika ile geçmişti. Daha önce 1979 yılında aynı etabı 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadını Nesrin Olgun Arslan'ın derecesini geride bırakan Avcı, bir başarıya daha imza attı.

Amerika'da bulunan Catalina Adası ile Los Angeles'i bağlayan 34 kilometrelik Catalina Kanalı'nı 11 saat 59 dakika da yüzerek tamamlayan Avcı, yurda döndü. 13 saat uçak yolculuğunun ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inen Bengisu Avcı'yı, arkadaşları ve ailesi karşıladı. Avcı, "Bu geçiş boyunca bağış yapan herkese teşekkür ederim. Onlar sayesinde Koruncuklara bağışlanmak üzere 30 bin TL toplandı" dedi.