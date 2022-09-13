Kartal’a soğuk duş

Spor Toto Süper Lig'de son iki haftayı lider kapatan Beşiktaş, sahasında Başakşehir'e mağlup olarak üçüncü sıraya geriledi: 0-1. 13. dakikada Salih Uçan, rakip ceza yayının sol tarafından sağ ayağı ile sert vuruşunda kaleci Volkan, kendi sağına gelen topu iki hamlede kontrol etti. 26'da atak yönüne göre sağ taraftan topla beraber ilerleyen Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak Beşiktaş savunmasına çarparak kornere çıktı. 40'ta sağ taraftan Muleka'nın ortasında Kevin N'Koudou'nun arka direkte göğsüyle düzeltip yakın mesafeden vuruşunda Duarte araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 67'de Beşiktaş'ta oyuna sonradan giren yeni transfer Nathon Redmond, sağ kanatta topla buluştu. Rakibini ekarte ederek sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin hemen dibinden auta gitti.

NECİP'TEN BÜYÜK HATA

71'de Necip'in hatalı pasında araya giren Traore, Keny'e pasını aktardı. Keny'nin pasında ceza sahası içinde tekrar topla buluşan Bertrand Traore, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1. 89'da Tayfur'un ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortaya Cenk Tosun rövaşata vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti. Maç 1-0 bitti.

ISMAEL KIRMIZI KART GÖRDÜ

BEŞİKTAŞ, Medipol Başakşehir karşısında 3 puanın yanı sıra teknik direktör Valerien Ismael'i de kaybetti. Halil Umut Meler'in bir kararı sonrasında hakeme tepki gösteren Ismael, sarı kart görmesinin ardından Meler'i alkışla protesto edince 88. dakikada ikinci sarı kartla kulübeden ihraç edildi. Karşılaşmanın kalan bölümünü Ismael'in yardımcısı Adam David Murray siyahbeyazlı takımı idare etti.

BAŞAKŞEHİR YENİLMİYOR

BİR maçı eksik Medipol Başakşehir, oynadığı 5 maç sonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 13'e yükseltti ve aynı puana sahip Beşiktaş ve Galatasaray'ı averajla geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 7 maçı da kaybetmeyen turuncu-lacivertliler, bu sezon oynadığı 12. resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Turuncu- lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 5. maçta da kalesini gole kapattı.