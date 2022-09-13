Trabzon yıkıldı

SÜPER Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda iki kez beraberliği yakalamasına rağmen son dakikada yediği golle Adana Demirspor'a mağlup oldu: 3-2. 10. dakikada Adana Demirspor'da serbest vuruş kullanan Rodrigues, sol ayağıyla topa çok sert vurdu. Top, kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0. 31'de Trezeguet seri çalımlarla kaleye yaklaştı. Ardından şutunu atan Trezeguet, kaleci Ertaç'ı aşamadı. 35'te Bardhi'nin ceza sahasına gönderdiği yüksek top Gomez'in önünde kaldı. Gomez, Rakitskiy'nin müdahalesiyle yere düştü. Hakem, penaltı noktasını gösterdi. 36'da Bakasetas penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-1. 55'te ani gelişen Adana Demir atağında Yusuf hızla ceza sahasına sokulup yerden içeri çevirdi, Ndiaye yaptığı tek vuruşla ağları havalandırdı: 2-1.

SON SÖZ SAMET'İN

66'DA Gökhan yaklaşık 30 metreden sert vurdu, top üst direğe çarparak auta çıktı. 79'da paslaşarak kullanılan kornerde Belhanda ceza sahasına girerek ağları havalandırdı, ancak gol öncesinde ofsayt olduğu için iptal edildi. 84'te Naci'nin pasında topla bulaşan Umut ceza sahası dışından yaptığı vuruşla skora denge getirdi: 2-2. 90+4'te Svensson topu içeri çevirdi, Samet tek vuruşla skoru belirledi: 3-2.