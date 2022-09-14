Altın adam Kayaalp

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Başkent Belgrad'da yapılan şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaştı. Stark Arena'daki müsabaka 1-1 biterken son puanı alan milli güreşçi Kayaalp, altın madalya kazandı.



2 ALTIN 3 BRONZ

Rıza Kayaalp, 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Milli sporcu daha önce 2011, 2015, 2017 ve 2019'da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. 11 kezle en fazla Avrupa şampiyonluğu elde eden Türk güreşçi unvanının da sahibi ayrıca bir gümüş ve iki bronz olimpiyat madalyası bulunuyor. Öte yandan Türkiye, grekoromen stilde 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Rıza Kayaalp ve 82 kiloda Burhan Akbudak altın madalyanın sahibi oldu.



13 YIL SONRA İLK

Milli güreşçilerden Selçuk Can (72 kilo), Yunus Emre Başar (77 kilo) ve Ali Cengiz (87 kilo) bronz madalya elde ederken, Metehan Başar (97) ve Murat Fırat (67) sıkletlerinde 5. oldu. Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 125 puanla şampiyon oldu. Grekoromen Milli Takımı, son olarak 2009'da Danimarka'nın Herning kentinde yapılan Dünya Şampiyonası'nda takım halinde zirvede yer almıştı. Milli takım, böylece 13 yıl sonra şampiyon oldu.

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