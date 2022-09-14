Kuşadasıspor turu penaltılarla geçti

STAT: 7 Eylül HAKEMLER: Levent Balcı, Mustafa Burak Dilitatlı, Atakan Tutan

TURGUTLUSPOR: Mahmut - Koray, Muhammed (Dk. 71 Hakkı), Serhat (Dk. 61 Emirhan Gürler), Zeki (Dk. 61 Ahmet), Emirhan Özyaşar (Dk. 46 Berkant), Mert Ali, Onur, Berkay, Mert, Noyan (Dk. 61 Tolga)

KUŞADASISPOR: Mehmet - Türker (Dk. 62 Atakan), Berkay (Dk. 46 Metin), Can, Ali, Emirhan (Dk. 90+1 Hamit), Muhammet (Dk. 87 Doğukan), Süleyman, Emircan (Dk. 74 Altay), Emir (Dk. 46 Hasan), Ferhat

GOLLER: Dk. 42 Noyan (Turgutluspor), Dk. 55 Süleyman (Kuşadasıspor)

SARI KARTLAR: Muhammed, Berkay, Ahmet (Turgutluspor), Türker, Ferhat, Atakan, Altay (Kuşadasıspor)

Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin 42'nci dakikada Noyan'la bulduğu gole konuk ekip 55'inci dakikada Süleyman'la karşılık verdi. Normal sürede ve 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde beraberlik bozulmazken, seri penaltılarda rakibine 4-2, toplamda ise 5-3 üstünlük sağlayan Kuşadasıspor, adını 2'nci tura yazdırdı.

11'nci dakikada Muhammet sol kanattan sıfıra inerek ortaladı, savunmadan seken topa Türker vurdu, top kaleci Mahmut'ta kaldı.

12'nci dakikada Turgutluspor gole yaklaştı. Berkay'ın harika ara pasında defansın arkasına sarkarak kaleci Mehmet'le karşı karşıya kalan Noyan'ın vuruşunda kaleci uzanarak topu çıkarttı, Serhat müsait pozisyonda dönen topa kötü vurdu, direğin üstünden auta gitti.

21'inci dakikada Kuşadasıspor atağında Ferhat sol çaprazdan ceza alanına girerek sert vurdu, kaleci Mahmut topu kornere çeldi.

42'nci dakikada Turgutluspor golü buldu. Emirhan'ın pasıyla sol kanattan sıfıra inen Onur'un yerden ortasında Noyan dokundu, top kaleci Mehmet'in bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-0.

47'nci dakikada Ferhat'ın sol kanattan ortasında Ali kafayı vurdu, kaleci Mahmut uzanarak topu önledi, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

55'inci dakikada Kuşadasıspor skora dengeyi getirdi. Rakiplerinden sıyrılan Süleyman ceza yayı çizgisi üzerinden sert vurdu, top kaleci Mahmut'un bakışları arasında ağlara gitti: 1-1.

85'inci dakikada Berkay'ın pasında Tolga ceza yayı çizgisi üzerinden sert vurdu, kaleci Mehmet topa iki hamlede sahip oldu. Maçın normal süresi 1-1 sonuçlandı.

111'inci dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Ali'nin kafa pasıyla ceza alanına giren Süleyman kaleci Mahmut ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü vurdu, top auta gitti.

115'inci dakikada Turgutluspor'da kazanılan serbest vuruşta Emirhan Gürler yaklaşık 30 metreden sert vurdu, kaleci Mehmet topu son anda kornere gönderdi. 30 dakikalık uzatmada da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara kaldı. Penaltıları 4-2 önde tamamlayan Kuşadasıspor, yoluna devam ederken, Turgutluspor elendi.