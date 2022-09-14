Manisa’nın 7 bankosu

Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 4 maçta 7 puan toplayan Manisa Futbol Kulübü'nde, teknik direktör Levent Eriş 7 oyuncusundan hiç vazgeçmedi. Siyah-beyazlı takımda, defansta Ayberk Karapo, David Domgjoni, orta sahada Nizamettin Çalışkan, Burak Altıparmak, Çağrı Giritlioğlu, Marvin Gakpa, hücumda Demba Diallo ilk 4 karşılaşmada banko forma giydi. Muhammet Taha Şahin, Edgar Prib 3'er, Batuhan Kör, kaleciler Ömer Kahveci ve Muhammet Birkan Tetik 2'şer maçta ilk 11'de görev yaptı. Yeni transferlerden Alioune Ba, Eros Grezda, Adem Büyük birer kez ilk 11'de sahaya çıktı. Yenilerden Mert Kuyucu, Kadir Kaan Yurdakul, Fırat Sarı henüz 1 dakika bile forma giymedi.



GÖZLER EGE DERBİSİNDE

Manisa 1. Lig'de 6. haftada 18 Eylül Pazar günü 16.00'da deplasmanda oynayacağı Bodrumspor mücadelesine odaklandı. Ege derbisini kazanarak bu sezonki ilk dış saha galibiyetine imza atmak isteyen siyah-beyazlılarda, sakatlığı süren Edgar Prib kadroda yer almayacak. Teknik patron Levent Eriş'in kadroda değişime gideceği, hücum hattında Adem Büyük'ü yedek kulübesine çekerek, forvette Batuhan Kör'ü oynatacağı öğrenildi.



■ BERKE ÖZBAY

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