1119 günlük özlem sona erdi

Bordo-mavili takımın gollerini 16. dakikada Marek Hamsik, 68. dakikada Trezeguet, kaydetti. Konuk takımın golü ise 89. dakikada Nikolic'ten geldi. Hamsik, bu sezon bordo-mavili takım forması altında ilk golünü kaydetti.
Karadeniz ekibi, grupta ikinci maçında ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi.
Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, 14 maç aradan sonra galip geldi.
Karadeniz ekibi, son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik almıştı.
- AVCI İLE İLK GALİBİYET
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı 8. Avrupa kupası maçında ilk galibiyetini aldı.
Daha önce UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 2 karşılaşma ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 olmak üzere 7 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, bu maçlarda 4 mağlubiyet, 3 beraberlik almıştı.
- OYNADIĞI MAÇLAR
Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.
Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Trabzonspor, şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olurken sahasında golsüz beraberlikle bu organizasyon dışı kaldı.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 3-2 mağlup olarak grup maçlarına da kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, Avcı ile Kızılyıldız karşısında ilk galibiyetini elde etti.
-TRABZONSPOR'UN SON 15 KARŞILAŞMASI
Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 15 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Kulvar
|Maç
|Sonuç
|2022-2023
|UEFA Avrupa Ligi
|Trabzonspor-Kızılyıldız
|2 - 1
|2022-2023
|UFA Avrupa Ligi
|Ferencvaros-Trabzonspor
|3 - 2
|2022-2023
|Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off
|Trabzonspor-Kopenhag
|0 - 0
|2022-2023
|Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off
|Kopenhag-Trabzonspor
|2 - 1
|2021-2022
|UEFAKonferans Ligi 3. eleme
|Trabzonspor-Molde
|3 - 3
|2021-2022
|UEFAKonferans Ligi 3. eleme
|Molde-Trabzonspor
|1 - 1
|2021-2022
|UEFA Konferans Ligi play-off
|Trabzonspor-Roma
|1 - 2
|2021-2022
|UEFA Konferans Ligi play-off
|Roma-Trabzonspor
|3 - 0
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi play-off (rövanş)
|Trabzonspor-AEK
|0 - 2
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Getafe-Trabzonspor
|1 - 0
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Trabzonspor-Basel
|2 - 2
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Trabzonspor-Krasnodar
|0 - 2
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Krasnodar-Trabzonspor
|3 - 1
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Trabzonspor-Getafe
|0 - 1
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Basel-Trabzonspor
|2 - 0