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Haberler Spor Minderin kralı Rıza Kayaalp

Minderin kralı Rıza Kayaalp

Dünya Güreş Şampiyonası’nda 5. kez birinci olan milli güreşçimiz tarihi bir başarıya ulaştı

15.9.2022

Minderin kralı Rıza Kayaalp
DÜNYA Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda finalinde milli güreşçi Rıza Kayaalp, dünya şampiyonu oldu. 11 kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp, 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi oldu. Ay-yıldızlı güreş takımımız, grekoromende dünya şampiyonluğunu elde etti. 2009'dan beri 10. kez dünya şampiyonalarına katıldığını belirten Rıza Kayaalp, "Çok mutluyum ve sevinçliyim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi her zaman görev bildim. Bu bayrağı göndere çektirmek en büyük arzum ve isteğim. Onun için çalışıyorum. Allah'a şükürler olsun bunu tekrar başardım. Türkiye'nin en çok altın madalya kazanan güreş sporcusu oldum. Cumhuriyet tarihimizin en çok madalya alan sporcusu unvanını elde ettim. En çok madalya alan sporcu olmak da gurur verici. Son 1.5 yılım kaldı. Onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Önümüzdeki hedef Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu" dedi.
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