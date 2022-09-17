Avrupa’da coştuk

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu hafta içi Türk fırtınası esti. Avrupa'da grup aşamalarında mücadele eden Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir haftayı 3 galibiyet, bir beraberlikle kapattı. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe, Fransa'da Rennes'le 2-0 yenik duruma düştüğü maçta 2-2 berabere kalarak zorlu deplasmandan 1 puanla ayrıldı.

BİR BASAMAK YÜKSELDİK

Fener, grupta rakibi ile zirveyi paylaştı. H Grubu'nda ise Trabzonspor evinde Kızılyıldız'ı 2-1 yenerek puanını 3'e yükseltti. Konferans Ligi'nde Sivas ve Başakşehir rüzgarı vardı. G Grubu'nda Sivas, Cluj deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek iki maçta yenilmezliğini sürdürdü.

A Grubu'nda ise Başakşehir, Fiorentina'yı 3-0'lık net skorla mağlup ederek 6 puanla liderliğini sürdürdü. Bu başarılar Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini de değiştirdi. Türkiye, bir basamak yükselip 19. sıraya yerleşti. Geçen hafta İsrail'i geçen Türkiye, bu hafta Yunanistan'ı da geride bıraktı.

Türkiye ülke puanını 25.100'e çıkarırken Yunanistan ise 24.725'te kaldı. Türkiye'nin en yakın rakibi 18. sıradaki Hırvatistan'ın ise sadece 25.150 puanı bulunuyor. UEFA ülke puanında 15. sırada yer alan ülke 2 takımı Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme ile gönderebilecek. Avrupa Ligi'nde 1, Konferans Ligi'nde de 2 takım mücadele edecek.

BAŞAKŞEHİR FIRTINASI

İstanbul ekibi Başakşehir, Türkiye ve Avrupa'da aldığı başarılarla sezona fırtına gibi girdi. Genç teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde büyük sükse yapan turuncu-lacivertliler, Konferans Ligi A Grubu'nda ikinci maçında İtalyanların ünlü ekibi Fiorentina'yı Serdar Gürler (2) ve Traore'nin golleriyle 3-0 yenerek büyük sükse yaptı. İskoç temsilcisi Hearts'i de ilk maçta 4-0'lık sonuçla yenen İstanbul ekibi, ikide iki yaparken gol yemeden 7 gol kaydetmeyi başardı. Grupta 6 puanla liderliğini sürdüren Başakşehir, 1 puanlı Skola'yı da yenerek yenilmezliğini sürdürmek istiyor. Başakşehir, Süper Lig'de de 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puanla namağlup zirve iddiasını sürdürüyor.