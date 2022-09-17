Bodrumspor evinde farklı

1. Lig'de iddiasını ortaya koyan Bodrumspor, evinde çok farklı. Yarın sahasında kendisi gibi zirve mücadelesi veren Manisa FK'yı ağırlayacak olan yeşil-beyazlılar, evinde geçit vermiyor. Bodrumspor, ligde 5 maçı geride bırakırken, bu süreçte 3 maçını sahasında oynadı. Bu üç maçta yenilgi yüzü görmeyen Ege ekibi, Yeni Malatya ve iddialı rakibi Eyüp'ü yenerken, tek puan kaybını Adana beraberliği sonrası yaşadı. Namağlup unvanını Altay maçıyla sona erdiren Bodrumspor, evindeki üç maçta 9 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

DRAZİC İLK 11'E DOĞRU

Bodrum'un Manisa maçında en büyük kozu, 2'şer gol atan Samet ve Celal'in yanı sıra bir kez fileleri sarsan Jahovic olacak. Macaristan'ın Honvend ekibinden transfer olan ve Altay maçında sonradan oyuna girip 31 dakika sahada kalan orta saha oyuncusu Drazic'in on birde görev alması bekleniyor.