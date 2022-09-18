Aslan zoru başardı

Galatasaray, sezona beklentilerin altında bir başlangıç yaptı. Özellikle hücum anlamında sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılar, transfer döneminin son gününde imza şov yaptı. Cim-Bom kadrosuna Icardi, Mata, Yusuf Demir, Mathias Ross ve Milot Rashica'yı kattı. Aslan, buna rağmen Giresunspor'a 1-0 mağlup olduktan sonra çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zorlu süreci 13 puanla kapattı.

Son olarak Konyaspor'u yenen sarı-kırmızılılar, hem üst üste 3. galibiyetini aldı, hem de milli ara öncesi kayıp yaşamadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un milli arada takıma sonradan katılan isimlerin üzerine gideceği ve ara dönüşünde bu isimleri takıma monte edeceği öğrenildi. Buruk'un özellikle Icardi ve Mata'yı takıma monte etmek istediği öne sürülürken, Dubois'in van Aanholt yerine sol beke geçmesi sürpriz sayılmayacak. Ayrıca sarı-kırmızılı yönetimin Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynayabilmesi için federasyona başvuracağı da öğrenildi.