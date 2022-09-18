Bodrumspor mu Manisa FK mı?

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Altay'a 2-0 yenilerek ilk mağlubiyetini elde eden lider Bodrumspor, bugün evinde Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Reşat Onur Coşkunses'in yöneteceği Ege derbisinde başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 200, maraton ve kale arkaları 50, misafir tribün 65 TL olarak satışa çıktı. Bodrum'da Erkan Değişmez, Koray Kılınç, kaleci Ali Türkan, Manisa FK'da Edgar Prib sakatlıkları nedeniyle yok. Mücadele beINSports Max2 kanalından ekranlara gelecek.

TEKNİK ADAMLAR ÇOK İDDİALI

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Altay'a karşı alınan yenilgiyi telafi etmek istediklerini belirterek, "Manisa FK ligin iddialı ekiplerinden. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Evimizde kazanıp çıkışa geçmeyi amaçlıyoruz" dedi. Malatyaspor'la evinde 2-2 berabere kalan Manisa FK'nın deneyimli çalıştırıcısı Levent Eriş ise "Bodrum sezona iyi başladı. Çekişmeli bir müsabaka bizleri bekliyor. Gereken mücadeleyi ortaya koyacağız" yorumunu yaptı.