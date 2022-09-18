İzmir’de derbi günü

Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren iki İzmirli Göztepe ve Altınordu, bugün derbi maçta kozlarını paylaşacak. Göz-Göz'ün ev sahibi olacağı karşılaşma saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Hakem Muhammet Ali Metoğlu'nun yöneteceği mücadeleyi TRT Spor ve beIN Max 1 canlı olarak yayımlayacak.

Ligde 5 puanı bulunan ve 4 haftadır kazanamayan Göztepe ile henüz galibiyetle tanışamayan 3 puanlı Altınordu'nun mücadelesi nefesleri kesecek. Ligde son maçında Bolu'dan yenilgiyle dönen Göztepe'de teknik direktör Turgay Altay ile yollar ayrılırken, bugünkü randevuda takımı sahaya altyapı antrenörleri çıkaracak.

GÖZ-GÖZ'DE HOCA YOK

Sportif direktör Ivan Mance'ın Göztepe'nin on birini belirlemesi bekleniyor. Pendik maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman ise rakibini yenerek düşme potasından kurtulmanın hesabını yapıyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 409, 2'nci kategori 277.5, 3. kategori 136.5, 4'üncü kategori 98, 5'inci ve 6'ncı kategori ile misafir tribün de 38 TL olarak satışa sunuldu.

YILDIZLAR DÖNÜYOR

GÖZTEPE ve Altınordu'yu bugün karşı karşıya getirecek derbi karşılaşması öncesinde her iki takımın da önemli kozları takıma döndü. Göztepe'de 3 haftadır sakatlığı bulunan genç golcü Ali Akman iyileşerek takıma döndü. Altınordu'da ise son Pendik maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ahmet İlhan'ın on birdeki yerini alması bekleniyor. Göztepe'de Ali'nin yedek soyunması beklenirken hala henüz hazır olmayan stoper Atınç Nukan forma giyemeyecek. Konuk kırmızılacivertli takımda adalesinde zorlanma bulunan Şeref'in durumu maç saatinde netleşecek. U19 Milli Takım kampında yer alan Sami ise kadroda yer almayacak. Göztepe'nin yaz döneminde Altınordu'dan kadrosuna kattığı golcü Hüsamettin Yener bir resmi maçta eski takımına karşı ilk kez formayı giyecek.