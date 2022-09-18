Kartal’a soğuk duş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı, kötü gidişini sürdürdü. 8. dakikada Weghorst'un ceza yayı üzerinde düşürülmesiyle kazanılan çift vuruşta topun başına geçen N'Koudou'nun yerden sert şutunda kaleci Jensen tuttuğu topu elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 26'da ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Emir Kaan'ın sert şutunda yan direğe çarpan top, Ersin'in sırtına çarparak ağlara gitti: 1-1.

ALİ YAŞAR'DAN MUAZZAM FRİKİK

38'de Weghorst'un ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Jensen ayağıyla topa müdahale ederek golü önledi. 39'da Masuaku'nun ceza yayı çevresinden savunmanın arkasına attığı topla ceza sahasına giren Fernandes'in altıpas önüne gönderdiği topu Weghorst, tek vuruşla ağlara gönderdi: 1-2. 86'da ceza sahası dışından serbest vuruş kazanan İstanbulspor'da topun başına Ali Yaşar geçti. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2. Karşılaşma 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı.



MAÇI Ali GÜLTIKEN YORUMLADI

BESİKTAS'TA TEMPO YOK

Taraftar yoksa Beşiktaş'ın da oyun coşkusu yok. Bu o kadar çok maçın temposuna yansıyor ki Beşiktaş maçın geneline hakim olmakta zorlanıyor. Josef'in gelmiş olması takımın oyun temposuna fayda eder beklentisindeydim ama dün oda yetmedi. Beşiktaş ofans hattı olarak etkili bir takım ama iş yalnız o tarafla bitmiyor, dün rakibinin oynamasına çok müsaade etti. Ne orta alanda ne de savunma bölgesinde istediği baskıyı oluşturamadı. Ligde yeni bir takım olmasına rağmen İstanbulspor Beşiktaş'ı çok zorladı, uygulamak istediği her sistemi de bozdu. Beşiktaş en az rakip ceza sahasına girdiği maçlardan birini oynadı. Diğer maçlarda ki kadar bu bölgede kalamadı. Çünkü orta alan ve savunma oyunun genelinde birbirinden fazla kopuk kaldı.

REAKSİYON GÖSTEREMEDİLER

İstanbulspor'un peş peşe yakaladığı serbest vuruşlar bu durumu gayet iyi özetliyor. Beşiktaş'ın bu sezon en önemli özelliklerinden bir tanesi oyun içinde tekrar reaksiyon gösterebilmesiydi. Fakat oyunun son bölümünde o istenileni yapamadı. Bu durum çok mazeretlerle açıklanabilecek bir durum değil. Tamamen takımın zihinsel hazırlığı ve saha uygulamasıyla alakalı. Başakşehir maçında rakip çok daha organize ve kalitesi yüksek bir takımdı. İstanbulspor'un Başakşehir kadar topa sahip olamayacağı çok net olmasına rağmen Beşiktaş kendi zafiyetleri dolasıyla buna müsaade etti. Beşiktaş adına bu maçı anlatmak zor.