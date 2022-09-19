Denizlispor’a çok yazık oldu

1. Lig'de evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen son sıradaki Denizlispor, toplarının direkten döndüğü, net pozisyonu harcadığı maçta yine kazanamadı. Yeşil-siyahlılar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Geride kalan 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde eden Horozlar 2 puanla son sırada kalıp milli araya mutsuz girdi. 3. haftada Ege derbisinde Manisa FK deplasmanında 18. dakikada Gökhan Süzen'le 1-0'ı yakaladı ama 90 dakikayı 3-2 mağlup kapattı. Geçen haf Sakaryaspor deplasmanında 21. dakikada Kevin Mayi'nin golüyle devreyi 1-0 önde kapatan Horozlar, ikinci yarıda yediği gollerle 2-1 yenildi, puansız döndü. Denizlispor, Gençlerbirliği karşısında da 6. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 21. dakikada Oğuz Yılmaz'ın golleriyle iki kez üstünlüğü yakaladı ama 2-2 berabere kalıp 1 puanla yetindi ve yine kahroldu.

MESUT BAKKAL SIKINTILI

"ROTASYON yapamıyoruz" diyen Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut bakkal, "Maçta mağlup da olabilirdik, son dakika önemli pozisyonlar vardı. Mücadele anlamında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Önde eksik kalıyoruz, yük 6-7 oyuncunun üstüne biniyor. Oğuz'u arka adalesi sakat, o şekilde onu oynattık. Milli arayı iyi geçirmemiz gerekiyor. Djedje'nin dönmesini bekliyoruz. Biraz dinlenip tekrar sıfırdan başlama düşüncemiz var. Mücadeleyi gösteren bir takımız ancak 65. dakikadan sonra rotasyonda sıkıntı yaşıyoruz. Belki mağlubiyetleri durdurmak da bir hayırdır diyorum" dedi.

SEBAHATTİN ALP