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Derbi Göz-Göz’ün

İlk yarının golsüz eşiklikle sona erdiği maçta sarı-kırmızılılar 82’de Yasin’in penaltısıyla galibiyete uzandı. Konuk A.Ordu’da 47’de Kürşad kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

19.9.2022

Derbi Göz-Göz’ün
SPOR Toto 1. Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan İzmir derbisinde Göztepe ve Altınordu puanları paylaştı: 0-0. Maça her iki ekip de atak başladı. 9'da sağ çaprazda topla buluşan Hüsamettin sert vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti. 18'de hızlı gelişen Altınordu atağında Safa kaleyi yokladı, top az farkla yandan auta çıktı. 35'te orta sahadan topu kapan Göztepe'de Tijanic ceza sahası dışından plaseyi vurdu, Altınordu kalecisi Ali Emre topu köşeden çıkardı. 47'de Kürşad, Mesut Kesik'e yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı. 57'de Mesut'un soldan ortasında Yasin'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 61'de Yalçın'ın şık vuruşunda Ali Emre gole izin vermedi. 75'te Emre Çolak'ın uzak mesafeden şık vuruşunda kaleci Ali Emre harika çıkardı.

YASİN ÖZTEKİN SAHNE ALDI
78'de Mamah'ın uzun pasında Yasin boş pozisyonda kaleci Ali Emre'yi geçemedi. 80'de Tijanic ceza alanı içinde Rıdvan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem penaltı atışına hükmetti. 82'de atışı kullanan Yasin, Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile bitti.

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