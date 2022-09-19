Derbide gülen yok

Spor Toto 1. Lig'de Ege derbisinde Bodrumspor ile Manisa FK yenişemedi: 1-1. 4. dakikadae Üzeyir'in sağdan ortasında altı pas üzerinde topla buluşan Recep boş pozisyonda topu üstten auta gönderdi. 15'te Gakpa'nın kullandığı serbest vuruşta Ayberk arka direkte iyi yükselti, kafa vuruşu direkten döndü. 29'da Kenan'ın sağdan ortasında ceza alanındaki Recep yine boş kaldı, ancak kontrol edip yaptığı vuruş etkili olmadı. 45'te Ayberk'in Celal'e ceza sahası içinde yaptığı harekette hakem beyaz noktayı gösterdi. 45+3'te atışı kullanan Kenan topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-0.



MEHMET UYSAL SAHNEDE

47. dakikada Adem'in ar pasında ceza alanı sağ çaprazında topa hareketlenen Batuhan'ın sert şutunu kaleci Sousa kornere çeldi. 51'de orta alanda topu sürerek ceza alanına kadar gelen Kenan'ın sol ayakla çektiği şut Birkan'da kaldı. 57'de Kenan'ın sağdan sol kanada diagonel pasında Samet'in bekletmeden gelişine şutu üstten auta çıktı. 89'da ceza sahası içinde Diallo'nun pasında topla buluşan Mehmet Uysal'ın şutu ağlara gitti, skora denge geldi: 1-1. 90+3. dakikada Jahovic vurdu kaleci Muhammed Birkan ayaklarıyla topu kornere attı, mücadele 1-1 bitti.



ERİŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK

MANİSA FK teknik patronu Levent Eriş Malatya maçı kadrosunda iki değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Eriş, Ömer Kahveci'yi yedek kulübesine çekip eldivenleri iki maç sonra Muhammet Birkan Tetik'e verdi. Siyah-beyazlılarda, sakatlığı nedeniyle Edgar Prib kadroda yer almazken, Batuhan Kör ilk 11'de şans buldu. Manisa'da Mehmet Uysal uzun süren sakatlığının ardından aylar sonra kadroya alındı.

YÜKSEK GERİLİM

KARŞILAŞMANIN son dakikalarında saha karıştı. 90+4. dakikada Çağrı ile Erdem kapıştı. Yedek kulübeleri de tartışmaya ortak oldu. Hakem Çağrı'ya kırmızı kart çıkartırken, Erdem'i de sarı kartla cezalandırdı.



ZEMİN SIKINTI YARATTI

MÜCADELENİN ikinci yarısı için iki takım da yerlerini alırken, saha zemininden kaynaklanan sorun nedeniyle karşılaşma gecikmeli olarak başladı. Zeminde yer alan çukur, getirilen kumla kapatıldı. Hakem Reşat Onur Coşkunses kontrolleri yaptıktan sonra başlangıç düdüğünü çaldı.



ALİ TÜRKAN'IN YERİNE SOUSA

SÜPER Lig ekibi Antalyaspor'dan transferin son günlerinde kadroya dahil edilen Portekizli file bekçisi Diogo Sousa, Ali Türkan sakat olduğu için kaleye geçti. 24 yaşındaki file bekçisi, ilk kez yeşil-beyazlı formayı terletti. Bodrumspor'da, sakatlığı nedeniyle Ali Aytemur kadroya alınmazken, iyileşen Üzeyir Ergün, Onur Akbay ile Süleyman Özdamar forma giydi. Bodrum Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kaledeki değişikliğin ardından iki oyuncuyu daha kızağa çekti. Taşdemir, Bahadır Erol ile Adis Jahovic'i yedek kulübesine çekerken, Abdurrahman Canlı ile Caner Aktaş'a ilk 11'de şans verdi. Yeşil-beyazlılarda, genç oyuncu Apti Mert Çayır maç kadrosunda yer almadı.