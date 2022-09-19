Didim’den üç transfer

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 9. Bölge ekiplerinden Saygın Yapı Didim Belediyespor, kadrosunu üç yeni transferle güçlendirdi. Mavi-beyazlılar, Ankaragücü U-21 altyapısında öne çıkan ve BAL ekiplerinden Sandıklıspor'un forvet hattında attığı gollerle dikkat çeken 25 yaşındaki forvet oyuncusu Batuhan Aslan, yine BAL ekibi Kocaeli Çayırova'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Ünver ve ana sponsor olan Saygın Yapı Grup ailesinden Ercan Saygın'ın katkılarıyla Karadeniz ekibinden Ofspor'un 28 yaşındaki stoperi Temel Taşkın'ı renklerine kattı. Kulüp başkanı Murat Küçüker 3 nokta transfer yaptıklarını ifade ederek, "Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala hazırlık maçlarında eksik gördüğümüz bölgelere yeni takviyeler yaptık. Ana sponsorumuz Saygın Grup sahiplerinden Ercan Saygın'a destekleri için teşekkür ediyoruz. Bu sezon takımı layık olduğu yerlere getirme anlamında çalışmalarımız sürüyor. Yeni sezona hazır olarak başlamak istiyoruz. Tüm Didimli sporseverleri de yanımızda görmek istiyoruz" dedi.



■ İHSAN KARATAŞ

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