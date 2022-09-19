Ermaş Muğlaspor’da Isa Paşa imzayı attı

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 9. Grup ekiplerinden Ermaş Muğlaspor, defansa takviye yaptı. Yeşilbeyazlılar, son olarak Yalovaspor forması giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu İsa Paşa'yı kadrosuna dahil etti. Geçtiğimiz sezon 18 maçta forma giyen genç futbolcu, 1620 dakika süre aldı. Futbola Kocaelispor altyapısında başlayan İsa, sırasıyla İzmit FK, Kadıköyspor, Derincespor, Başiskele Doğantepespor, Yalova Kadıköyspor ve Yalovaspor formalarını giydi. İsa, "Muğlaspor'un başarısı için elimden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacağım. Bu formayla şampiyonluk yaşamak en büyük dileğim" dedi. Öte yandan Muğlaspor, hazırlık maçında Saygın Yapı Didim Belediyespor'u Mustafa Yılmaz ve Ender Acar'ın kaydettiği gollerle 2-1 yendi.



■ OSMAN AKÇA

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