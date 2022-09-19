Kadıköy’de Fener şov

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 5-0'lık skor ile geçti. 5. dakikada Crespo'nun Valencia'ya pasında Efecan'ın müdahalesiyle top Rossi'nin önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 17'de Rossi'nin kullandığı kornerle ön direkte topla buluşan Arao'nun topukla kaleye yönlendirdiği top, kale önünde bekleyen Gustova Henrique'nin kafa şutuyla ağlara gitti: 2-0. 45+1'de Pedro, çalım attığı Fatih Aksoy tarafından düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Pedro'nun penaltısını kaleci çıkardı.



BASKI 2. YARI DA DEVAM ETTİ

45+4'te ceza sahası içinde rakipten dönen topla ceza sahası önünde buluşan Crespo'nun çektiği sert şutta meşin yuvarlak, ağlara gitti: 3-0. 70'te Lincoln meşin yuvarlağı Valencia'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 4-0. 76'da Szalai'nin pasında topla buluşan Valencia, meşin yuvarlağı İrfan Can'a aktardı. Bu oyuncu rakibini geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru belirledi: 5-0.



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK VARDI

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor karşısında 3 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres'in yanı sıra ağrıları bulunan Joshua King kadroda yer almadı. Yakın zamanda uzun süreli bir sakatlıktan çıkan Serdar Aziz de tam hazır olmadığı gerekçesiyle kadroya alınmadı.

YİNE ROTASYON YAPTI

Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Rennes maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 8 değişikliğe gitti. Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, kaleci Altay Bayındır ile savunma oyuncuları Gustavo Henrique ve Attila Szalai'yi Alanyaspor'a karşı da ilk 11'de oynattı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, bu 3 ismin dışında kalan oyuncuların yerine Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, Miguel Crespo, Diego Rossi, Emre Mor, Enner Valencia ve Joao Pedro'yu sahaya sürdü.