Trabzon fırtınası

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, evinde sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı son dakika golüyle 3-2 yenmeyi başardı. Henüz 2. dakikada çalımlarla sağ çapraza inen Maxim'in şutunda top filelerle buluştu: 0-1. 6'da Bakasetas'ın şutunda, savunmaya çarpan topa Günay, müdahale etti. Yan direğe çarpan top kornere çıktı. 10'da Furkan ile ver-kaç yapan Markovic, yerden bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 14'te Bakesetas'ın pasında, Trezeguet, yakın mesafeden yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-2. 40'da Trezeguet'in ceza alanı içinde vuruşunda, Haunsek'in topa elle müdahale ettiği tespit edilmesi üzerine hakem pozisyonu izledikten sonra penaltıya hükmetti kararı verdi. 42'de Bakasetas, atışı gole çevirdi: 2-2. 68'de Bardhi'nin şutunda kaleci Günay Güvenç güçlükle topu üstten kornere gönderdi.



BAYRAM YAPTILAR

84'TE Eren'in ortasında, ceza alanı içinde Gomez'in kafa vuruşunda kaleci Günay tehlikeyi önledi. 90+8'de sol taraftan Eren'in kullandığı taç atışında, savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Bartra kafayla filelere gönderdi:

DİĞER