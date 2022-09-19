Yunusemre’ye lig öncesi Çiğli morali

YENİ sezon hazırlıklarını 3. Lig parolasıyla sürdüren BAL 10. Grup ekiplerinden Yunusemre Belediyespor, hazırlık maçında BAL 9. Grup İzmir temsilcisi Çiğli Belediyespor ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazanıp lig öncesi moral depoladı. İyi bir görüntü çizen mavi-beyazlılar, 3. dakikada Enes Yıldırım, 38. dakikada Çağrı Tekin'in golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken lig öncesi umut verdi. Teknik patron Erkan Aslan maç kadrosunda yer alan tüm futbolculara şans verdi. Yunusemre, daha önce oynadığı hazırlık maçında Aydın Yıldızspor'u 3-2 yendi. Teknik direktör Aslan, "Bizim hedefimiz, hayallerimiz var. Profesyonel lig hasreti sona erecek. O sene bu sene" dedi.



■ SERVET SARUN

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