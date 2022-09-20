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Haberler Spor Bodrumspor’da gerileme dönemi

Bodrumspor’da gerileme dönemi

20.9.2022

Bodrumspor’da gerileme dönemi

SPOR Toto 1. Lig'de evinde Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Bodrumspor milli araya liderliği kaptırarak girdi. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'e müthiş başlayan yeşil-beyazlılar 5 hafta boyunca liderlik koltuğunda oturdu, üst üste kaybedilen puanların ardından 2. sıraya geriledi. Önceki hafta Altay'a deplasmanda 2-0 yenilen, derbide ise Manisa FK ile berabere kalan Bodrumspor bu sezon ilk kez art arda 2 maçını kazanamadı, 5 puan kaybetti.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, alınan her puanın kıymetli olduğunu vurguladı. Maçın ilk yarısında az pozisyon bulduklarını belirten Taşdemir, "Rakibimiz de çok doğru önlemler aldı. İlk yarı az da olsa pozisyon bulan taraftık. Kaçırdığımız 3-4 tane pozisyonvar. Pozisyonları bitiremedik, bitirsek çok güzel olacaktı. Bu lig zor bir lig, alınan her puan çok kıymetli. Biz aldığımızla yetineceğiz ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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