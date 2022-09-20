Marmaris’te 18 tekne 190 yelkenci yarıştı

MARMARİS'TE bu yıl 15.'si düzenlenen Channel Regatta Yarışı'nda, 18 tekne ve 190 yelkenci yarıştı. macı ile başladı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü ve Rodos Açık Deniz Yat Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği "Channel Regatta"nın 15.'sinin ikinci günü de iki yarış ile tamamlandı. 8 Türk, 1 Hollandalı, 1 Rus ve 6 Yunan yelkenli teknenin mücadele ettiği yarışta RC1 kategorisinde Avolare teknesi Dağhan Başpınar ve ekibi, RC2 kategorisinde Stormy teknesi ile Tunca Çalışkan ve ekibi, RC3 Kategorisinde Hollanda bayraklı Clavella teknesi ile Leo Kolf ve ekibi birinciliği kazandılar. Ödüller Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'ndeki törenle verildi

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