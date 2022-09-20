Süper Fener

Fenerbahçe, bu sezon ligde gol yollarında etkileyici bir performansa imza atıyor. Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u 5-0 ile geçen sarı-lacivertliler, tarihinin 6 maç itibariyle en golcü başlangıcını yapmış oldu. Ligdeki daha ilk 3 maçında 13 gole imza atan sarı-lacivertliler, golsüz tek maçını ise 10 kişi kaldığı karşılaşmada Konyaspor deplasmanında yaşamıştı.

Sarı-lacivertliler, ligde bu sezon toplamda çıktığı 6. karşılaşmada rakip filelere 20 gol atarak, maç başına 3 golün üzerinde bir performansa imza attı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol atan 2. takım F.Bahçe oldu. Zirvede yer alan Paris Saint Germain bu süreçte maç başına 3.6 gol ortalaması yakalarken, sarı-lacivertliler ise 3.3 gol ortalaması tutturdu.

18 FARKLI İSİM ATTI

Sarı-lacivertlilerde tam 18 farklı futbolcu gol atmayı başardı. Savunmadan orta sahaya, kanatlardan santrforlara kadar bir çok isim ağları sarstı. Resmi maçlarda atılan 35 golün üçü savunmadan, 9'u orta sahadan, 7'si kanat oyuncularından ve 16'sı da santrforlardan geldi.

KRALLIKTA ZİRVEDE

FENERBAHÇE'NİN golcü futbolcusu Enner Valencia, gollerini sürdürdü. Lige çok etkili bir başlangıç yapan Ekvadorlu golcü, ilk 3 maçta ikişer gol atarak 6 gole ulaşmıştı. Tecrübeli golcü, 4. maçında Konyaspor karşısında erken bir kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımından uzaklaşmıştı. Son olarak Rennes deplasmanında rakip fileleri havalandıran Valencia, lige golle döndü. Takımının Alanya karşısında 4. golüne imza atan 32 yaşındaki oyuncu, ligdeki gol sayısını da 5 maç sonunda 7'ye yükseltti.