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Haberler Spor Altaş Denizlispor dejavu yasıyor

Altaş Denizlispor dejavu yasıyor

21.9.2022

Altaş Denizlispor dejavu yasıyor
SPOR Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Altaş Denizlispor bu performansıyla dejavu yaşıyor. 6 maçta 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Horozlar, 3 puanla tanışamazken, 6 sezon önce de aynı performansı sergiledi. 2 puanla son sıraya demir atan yeşil-siyahlılar, 4 takımın küme düşeceği 1. Lig'de sezona hayal kırıklığıyla başladı. 2017-2018 sezonunda da ilk 6 haftalık süreçte 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Altaş Denizlispor, 6 sezon sonra aynı kötü grafiği yakaladı. Bu sezon Ç.Rize maçı hariç 5 karşılaşmada da kalesini gole kapatamayan yeşil-siyahlılar, 2017-2018 sezonunda 6 maçta kalesinde 14 gol görmüştü.

■ SEBAHATTİN ALP
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