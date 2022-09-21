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Altınordu’dan en kötü start

İzmir ekibi 1. Lig’e çıktığı 2014-2015’ten sonra ilk 6 haftada galibiyet alamadığı 2. sezonunu yaşarken, en düşük puan topladığı başlangıcı yaptı. Altınordu bu sezon 5 maçta 3 puan alarak dibe demir attı.

21.9.2022

Altınordu’dan en kötü start
Spor Toto 1. Lig'de sezona Süper Lig hedefiyle başlayan Altınordu, geride kalan haftalarda büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 1. Lig'e çıktığı 2014-2015 sezonundan bu yana en kötü başlangıçlarından birine imza atan İzmir temsilcisi, o sezon aldığı 1 yenilgi, 4 beraberlikle galibiyet yüzü görememiş, hanesine 4 puan yazdırmıştı. Bu sezon geride kalan 6 haftada oynadığı 5 karşılaşmada 2 yenilgi, 3 de beraberlik alarak bir maçta 3 puanı bir arada göremeyen kırmızı- lacivertliler, hanesine sadece 3 puan yazdırdı ve düşme hattına demir attı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYOR
Altınordu bu performansıyla en kötü başlangıcına imza atarken en düşük puan topladığı sezonu yaşıyor. İzmir ekibi 2015- 2016'da 2 yenilgi, 2 beraberlik, 1 de galibiyetle 5 puan, 2016-2017'de 1 yenilgi, 3 beraberlik, 1 galibiyetle 6 puan, 2017-2018'de 2 yenilgi, 1 beraberlik, 2 galibiyetle 7 puan, 2018-2019'da 2 yenilgi, 2 beraberlik, 1 galibiyetle 5 puan, 2019- 2020'de 3 yenilgi, 1 beraberlik, 1 galibiyetle 4 puan toplamıştı.

EN İYİ SEZON BASLANGICINI 2020/21 SEZONUNDA YAPTI
Altınordu en başarılı sezon başlangıcını 2020-2021 sezonunda gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi bu süreçte 2 yenilgi, 3 de galibiyet alarak ilk 5 maç sonunda 9 puan topladı. Geçtiğimiz sezonda da istediği grafiği yakalayamayan kırmızılacivertli takım, 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle 4 puana razı olmuştu.

■ BERKE ÖZBAY

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