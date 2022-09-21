Altınordu’dan en kötü start

Spor Toto 1. Lig'de sezona Süper Lig hedefiyle başlayan Altınordu, geride kalan haftalarda büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 1. Lig'e çıktığı 2014-2015 sezonundan bu yana en kötü başlangıçlarından birine imza atan İzmir temsilcisi, o sezon aldığı 1 yenilgi, 4 beraberlikle galibiyet yüzü görememiş, hanesine 4 puan yazdırmıştı. Bu sezon geride kalan 6 haftada oynadığı 5 karşılaşmada 2 yenilgi, 3 de beraberlik alarak bir maçta 3 puanı bir arada göremeyen kırmızı- lacivertliler, hanesine sadece 3 puan yazdırdı ve düşme hattına demir attı.



BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYOR

Altınordu bu performansıyla en kötü başlangıcına imza atarken en düşük puan topladığı sezonu yaşıyor. İzmir ekibi 2015- 2016'da 2 yenilgi, 2 beraberlik, 1 de galibiyetle 5 puan, 2016-2017'de 1 yenilgi, 3 beraberlik, 1 galibiyetle 6 puan, 2017-2018'de 2 yenilgi, 1 beraberlik, 2 galibiyetle 7 puan, 2018-2019'da 2 yenilgi, 2 beraberlik, 1 galibiyetle 5 puan, 2019- 2020'de 3 yenilgi, 1 beraberlik, 1 galibiyetle 4 puan toplamıştı.



EN İYİ SEZON BASLANGICINI 2020/21 SEZONUNDA YAPTI

Altınordu en başarılı sezon başlangıcını 2020-2021 sezonunda gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi bu süreçte 2 yenilgi, 3 de galibiyet alarak ilk 5 maç sonunda 9 puan topladı. Geçtiğimiz sezonda da istediği grafiği yakalayamayan kırmızılacivertli takım, 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle 4 puana razı olmuştu.



■ BERKE ÖZBAY

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