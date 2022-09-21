Bucaspor 1928’de Kıvanç alkış aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 5 haftada yenilgi yüzü görmeyen ve hanesine 9 puanı yazdırarak iyi bir başlangıç yapan Bucaspor 1928'de kaleci Kıvanç Küçükkarış rüzgarı esiyor. Geçtiğimiz sezonu Arnavutköy Belediyespor'da geçiren 28 yaşındaki eldiven sezon başında tekrar sarı-lacivertli ekibe katıldı. Geride kalan 5 maçın tümünde görev yapan Kıvanç, gösterdiği performans ve yaptığı kurtarışlarla alkış topladı. Bu süreçte kalesinde sadece 2 gol gören Kıvanç, 3 maçta ise rakiplerine geçit vermedi ve kazanılan puanlarda büyük pay sahibi oldu.

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