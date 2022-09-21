Cordoba’dan sonra hep aynı senaryo

Beşiktaş'ta kaleci sıkıntısı camiada sıkıntı yaşattı. Kartal'ın kalesine gelen 15 şutun 8'i gole dönüştü. Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin derken Fenerbahçe derbisi öncesi gözler Mert Günok'a çevrildi. Geçmişe bakıldığında ise siyah-beyazlılarda, kaleciden yana yaşanan bu güvensizlik ortamının aslında yeni bir şey olmadığı görüldü. 2002- 2006 arasında kaleyi 134 maçta koruyan Oscar Cordoba'nın olaylı ayrılışı sonrası siyah-beyazlı kazağı sırtına geçiren hiçbir isim kalıcı olamadı.



RAKİPLER KALEDE İSTİKRARLI

Ezeli rakipler bu sürede Volkan Demirel, Rüştü Reçber, Faryd Mondragon, Fernando Muslera, Onur Kıvrak ve Uğurcan Çakır gibi isimlerle kalesinde istikrar sağlasa da Beşiktaş bir türlü herkesin beğenisini kazanan bir file bekçisi bulamadı. Cordoba sonrası 20 senede siyah-beyazlı kalede tam 20 isim süre aldı. Beşiktaş'ta da beş sezon oynayan Rüştü ile 6 milyon Euro'ya satılan Fabri dışında iz bırakan isim neredeyse olmadı.

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