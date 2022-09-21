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Haberler Spor Göztepe’de Cinel geri sayımda

Göztepe’de Cinel geri sayımda

21.9.2022

Göztepe’de Cinel geri sayımda
GÖZTEPE, tüm çalışmalarını yeni teknik direktörünü belirlemek için yoğunlaştırdı. Ligin 5. haftasında oynanan Boluspor maçının ardından Turgay Altay'la yollarını ayıran, Altınordu derbisine altyapı antrenörleriyle çıkan Göztepe, Onur Cinel'le anlaşmak için geri sayıma geçti. Geçen sezon Schalke U17 takımını şampiyonluğa taşıyan, bir dönem Avusturya Milli Takımı'nda da teknik direktör Ralf Rangnick'in yardımcılığını yapan 37 yaşındaki teknik adamla görüşmelerde sona gelindiği vurgulandı. Sezon başında futbolun tüm yönetimiyle kulüp hisselerinin yüzde 70'ini alan Sport Republic'in kurucu ortaklarından olan Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen de Cinel'i çok istiyor.
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