Haris Seferovic yol ayrımında

Mauro Icardi transferi sonrası 11 şansı iyice azalan Haris Seferovic, sözleşmesi gereği 14 maçta daha forma giyerse Galatasaray'da kalacak ve 2.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Şu ana kadar 6 karşılaşmada görev yapan İsviçreli forvet, düzenli forma giyememekten şikayetçi. Devre arasında tecrübeli futbolcunun Galatasaray'dan ayrılma ihtimali de oldukça güçlü duruyor. Seferovic formasını Gomis'e kaptırmış ve sonradan oyuna girmeye başlamıştı. Icardi'nin gelişinden sonra ise 3.

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