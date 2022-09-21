İzmirliler sustu

Spor Toto 1. Lig'de geride kalan 6 haftada Altay ve Göztepe istedikleri performansı sergileyemezken, en az gol atan iki takım konumunda yer aldılar. Göztepe, ligde ilk 6 haftada Sakaryaspor ve Altınordu'yu 1-0 yendi. Erzurumspor FK ile 1-1, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı, Bandırmaspor'a 2-1 ve Boluspor'a 1-0 yenildi. Altay ise ilk 3 sınavında Samsunspor'a 2-0, Pendikspor'a 1-0, Ankara Keçiörengücü'ne de 3-1 yenildi, Adanaspor'la 1-1 ve Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalırken, Bodrumspor'u 2-0 yendi. Yaşadığı mali sorunlar nedeniyle transfer yasağı bulunan ve takviye yapamayan Altay ile Sport Republic şirketinin kulüp hisselerinin yüzde 70'ini satın aldığı Göztepe skor üretmekte çok zorlandı ve ligin en az gol atan iki takımı oldu. Göztepe ve Altay 6 karşılaşmada rakip ağları sadece 4'er kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 8 puan topladı ve milli araya 11. sırada girdi. Siyah-beyazlılar ise oynadığı 6 maçta sadece 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puanla 15. basamakta yer aldı.



YASİN VE PAİXAO FARKI

1. Lig'de geride kalan süreçte iki İzmir ekibini gol yollarında tecrübeli futbolcuları Yasin Öztekin ve Marco Paixao sırtladı. Göz-Göz'de atılan 4 golün ikisine 35 yaşındaki Yasin, Altay'ın kaydettiği 4 golün ikisine de 38 yaşındaki Paixao imzasını attı. Göztepe'de bu isimleri rakip ağları 1'er kez sarsan Hüsamettin ile Obinna Mamah, Altay'da ise bir başka deneyimli isim kaptan İbrahim Öztürk takip ediyor.



■ BERKE ÖZBAY

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