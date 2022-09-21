Kaf-Kaf’ta büyük heyecan

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 3 maçta 2 galibiyetle şampiyonluk yarışındaki iddiasını kanıtlayan Karşıyaka, cumartesi günü Şile Yıldızspor önünde aylar sonra ilk kez İzmir'de taraftarıyla buluşacak. Bu sezon iç saha maçları için Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'na 8.5 yıl sonra dönen Kaf-Kaf, bu sahada seneler sonra taraftarı önünde ilk maçını oynayacak. Ligin ikinci haftasında Belediye Derincespor karşılaşmasını geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle seyircisiz oynayan yeşil-kırmızılı ekip, yenilenen kadrosuyla ilk kez görücüye çıkacak. Takımlarını İzmir'de son olarak 1 Mayıs'ta oynanan Derince sınavında tribünden destekleyen taraftarlar, 4.5 ay sonra iç sahada stada dönecek.



GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURULACAK

Sezona iyi başlayan İzmir ekibinde bu yıl mutlak şampiyonluk isteyen taraftarların Alsancak Stadı'nı seneler sonra doldurmaları bekleniyor. Taraftarlar görsel şölen oluşturmak için hazırlık yapıyor.

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