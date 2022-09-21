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Haberler Spor Ligde ilk 6 haftada 228 sarı, 15 kırmızı

Ligde ilk 6 haftada 228 sarı, 15 kırmızı

21.9.2022

Ligde ilk 6 haftada 228 sarı, 15 kırmızı
Spor Toto 1. Lig'de ilk 6 haftada hakemler 228 sarı ve 15 kırmızı kart kullandı. Henüz 11 takımın kırmızı kart görmediği ligde Eyüpspor ve Yeni Malatyasporlu futbolcular üçer, Boluspor, Gençlerbirliği ve Erzurumspor FK'lı oyuncular ikişer, Altınordu, Manisa Futbol Kulübü ve Sakaryasporlu futbolcular ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Yılport Samsunspor 17 kez sarı kart görürken, Boluspor'da bu sayı 6'da kaldı. Manisa FK, 1 kırmızı, 9 sarı, Altınordu 1 kırmızı, 7 sarı, Altay 16 sarı, Göztepe 15 sarı, Altaş Denizlispor 15 sarı, Bodrumspor 9 sarı kart gördü.
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