Manisa FK, Malili Diallo’yu kazandı

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Demba Diallo'yu kazanıp genç yeteneği takıma monte etti. Geçen sezonun başında büyük umutlarla kadroya katılan Malili genç oyuncu, kupada 1 maçta görev alırken, ligde 30 maçın 15'inde ilk 11'de sahaya çıktı 2 gol attı, 3 de asist yaptı. Bu sezonun başlarında gönderilmesi gündemde olan Diallo, pes etmedi ve hazırlık kampında teknik direktör Levent Eriş'in gözüne girmeyi başardı. Takımının hücumdaki en etkili silahı olan Diallo, sınıfı geçti. Futbol direktörü Levent Devrim'in de yakından ilgilendiği Diallo futbolunu geliştirdi. Bu sezonun ilk 5 maçında banko görev alan Diallo, 435 dakika sahada kalıp 2 asistle alkış topladı.



■ ÜMİT YÖNEY

DİĞER