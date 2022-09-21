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Haberler Spor Menemen evinde kral

Menemen evinde kral

21.9.2022

Menemen evinde kral
TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve geride kalan beş haftalık süreçte zirvede yer alarak iddiasını kanıtlayan Menemen FK evinde geçilmiyor. Bu sezon oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 de yenilgi alarak 12 puanı hanesine yazdıran ve puan cetvelinin en üst basamağında yer alan Menemen, iç sahada oynadığı üç maçta ise rakiplerine boyun eğmedi. Taraftarı önündeki bu maçlarda Erok'u 1-0, Tarsus İY ve İnegöl'ü ise 2-1'lik sonuçlarla kayıpsız geçen sarılacivertliler, bu performansıyla 9 puan alarak 18 takım arasında iç sahada en fazla puanı toplayan takım oldu.

■ BERKE ÖZBAY
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