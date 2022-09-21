Menemen evinde kral

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve geride kalan beş haftalık süreçte zirvede yer alarak iddiasını kanıtlayan Menemen FK evinde geçilmiyor. Bu sezon oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 de yenilgi alarak 12 puanı hanesine yazdıran ve puan cetvelinin en üst basamağında yer alan Menemen, iç sahada oynadığı üç maçta ise rakiplerine boyun eğmedi. Taraftarı önündeki bu maçlarda Erok'u 1-0, Tarsus İY ve İnegöl'ü ise 2-1'lik sonuçlarla kayıpsız geçen sarılacivertliler, bu performansıyla 9 puan alarak 18 takım arasında iç sahada en fazla puanı toplayan takım oldu.



■ BERKE ÖZBAY

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